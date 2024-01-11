الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة 550 لاعبًا.. ختام المرحلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت مساء اليوم منافسات المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتى يشارك فيها 550 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 ناديًا وهيئة رياضية، حيث انطلقت المنافسات الثلاثاء الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتنتهي اليوم الخميس.

وأقيمت منافسات المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وقال محمد عيسى، رئيس الجهاز الفني لمنتخب مصر لألعاب القوى أن البطولة شهدت منافسات قوية بين جميع اللاعبين واللاعبات، وأشاد بالمستوى الفني لجميع المشاركين في البطولة.

وأكد عيسى أن البطولة تعد من أكبر المنافسات التي شهدت مشاركة العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات، وهو الأمر الذي يزيد من قوة المنافسة محليًا، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى منتخبات مصر في المحافل العالمية.

وتشهد بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبى تقييم لاعبى المنتخب الوطنى مع اختيار لاعبين جددا وفق نتائجهم خلال منافسات البطولة.

تعد بطولة الجمهورية أولى بطولات الموسم الجديد، يليها تجارب منتخب ألعاب القوى للدرجة الأولى والناشئين تحت 17 عامًا، المقرر لها  يومى 25 و26 يناير الجارى.

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البارالمبية ابطال البارالمبي اللجنة ابارالمبية إنطلاق بطولة الجمهورية للكبار في كرة السرعة تحت رعاية وزير الشباب العاب اق القوي

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