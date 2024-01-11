100 يوم حرب في غزة.. طارق فهمي: "إسرائيل بلا رؤية أو أهداف"

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال منذ أحداث 7 أكتوبر أعلن أهدافه مباشرة وهي إنهاء حكم حماس والحديث عن مناطق أمنة وخالية من الوجود المدني والعسكري.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد تناقض حول أهداف العملية وهناك مطالبات بوقف العملية بالداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الرأي العام داخل إسرائيل يقع تحت ضغوط واستطلاعات للرأي تجري حول استمرار الحرب والأمر الاخر هو ضعف المستوى السياسي باستثناء بعض التصريحات لوزراء بحكومة نتنياهو.

إسرائيل لم تستطع تحديد رؤيتها وأهدافها

وأكد أنه بعد كل هذه الفترة ونقترب من المائة يوم إسرائيل لم تستطع تحديد رؤيتها وأهدافها لليوم التالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست نتنياهو، وأن هناك مراكز قوة وصناعة القرار ليست مجلس الحرب ولكن مراكز القوى هي قوى خفية تعمل على حماية الدولة وهي غير معلنة لأنه لا توجد جيوش تنشر خطط جيوشها بهذه الطريقة إسرائيل وصلت للمرحلة الأخيرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إفراطًا في الهدن من قبل إسرائيل والوصول لوقف إطلاق النار موضحًا أنها ستعتمد على وسطاء خلال الفترة المقبلة.