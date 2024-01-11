الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد مسعفين وتدمير سيارتهم في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

غارة اسرائيلية جنوب
غارة اسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت جماعة حزب الله، الخميس، أن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان قتلت مسعفين ودمرت سيارة إسعاف.

وقال حزب الله، في بيان الخميس "إن العدو الإسرائيلي استهدف مؤخراً مركزاً للدفاع المدني التابع للجنة الصحة الإسلامية في بلدة حنين، ما أدى إلى استشهاد اثنين، مشيرًا الى أن إن ما حدث هو اعتداء سافر على مركز يخدم المواطنين اللبنانيين ويقوم بإغاثة ومعالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

قصف اسرائيلي مباشر في بلدة جنين

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حزب الله ينفى اغتيال إسرائيل قائد وحدة المسيرات جنوب لبنان

وقالت لجنة الصحة الإسلامية التابعة لحزب الله إن “قصفًا إسرائيليًا مباشرًا على مركز طوارئ في بلدة حنين” أدى إلى مقتل عنصرين من الوحدة.

وقالت اللجنة إنه رد بإطلاق "عشرات الصواريخ" على بلدة كريات شمونة الحدودية الإسرائيلية.

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية الهجوم “بأشد العبارات”، قائلة إنه “استهدف بشكل مباشر مركز لجنة الصحة الإسلامية” وأصاب أيضا سيارة إسعاف.

قال جيش الاحتلال إنه ضرب أهدافا لحزب الله، بينها “مواقع عسكرية وموقع عسكري وبنية تحتية ”، فضلا عن “عدد من المناطق في الأراضي اللبنانية”.

جماعة حزب الله سيارة إسعاف إسرائيل غارة لبنان

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