‏يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة الخاصة برابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، هذه رسائل المواطنين عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة خاصة أن هناك الكثير من المميزات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة تقدمها الدولة للمواطنين وهو ما يدفع المواطنين الاستعلام بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة ببطاقة الخدمات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

‏ويوضح “الدستور” في السطور التالية تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي وما هي الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها ليتمكن من معرفة نتيجة الكشف الطبي الخاص بإخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

‏من جانبها أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

‏الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا. ‏أما عن الخطوة الثانية فهي الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي. ‏وعقب القيام بالخطوة الثانية ست تتمكن من إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام. ‏ثم يجب عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي. ‏والخطوط الأخيرة هي الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

‏ولا يتوقف الأمر على معرفة نتيجة الكشف الطبي عن الخدمات المتكاملة على ذلك فقط بل يمكنك الاستعلام عن موقف طلب بطاقة خدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتوفير أكثر من طريقة أمام المواطنين لمعرفة التفاصيل كاملة عن نتيجة الكشف الطبي.

طريقة الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن موقف طلب بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-