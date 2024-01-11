لظروفها الصحية.. "الداخلية" تستجيب لالتماس سيدة مُسنة بالجيزة لاستخراج "الرقم القومي"

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أهلية سيدة مسنة مقيمة بمحافظة الجيزة لمساعدتها في الحصول على بطاقة رقم قومي.

وتم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها بالمجانز

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية.

وذلك من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.