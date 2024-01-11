الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لظروفها الصحية.. "الداخلية" تستجيب لالتماس سيدة مُسنة بالجيزة لاستخراج "الرقم القومي"

خلال استخراج بطاقة
خلال استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدة المسنة

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لالتماس أهلية سيدة مسنة مقيمة بمحافظة الجيزة لمساعدتها في الحصول على بطاقة رقم قومي. 

وتم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها بالمجانز

 وقد لاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من أهلية السيدة، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

 

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مأمورية خاصة من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لسيدة

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الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج البطاقات والشهادات

تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية.

 وذلك من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.

الداخلية سيدة م سنة الجيزة استخراج الرقم القومي الاحوال المدنية

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