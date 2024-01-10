الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

السماح لـ42 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم  قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، والذي ينص على السماح لـ42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

ونص قرار وزير الداخلية الذي يحمل الرقم 2621 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية 

كما نصت المادة الأولى أن يؤذن لكل من 42 مواطنا أولهم  أحمد محمد السيد حسن وآخرهم  نديم خالـد نـزار علـى أدهـم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية وزير الداخلية الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية مساعد الوزير

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