الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط ‏59971 مخالفة خلال 24 ساعة

شرطة المرور
شرطة المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏59971 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ‏59971 مخالفة مرورية متنوعة

 

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شرطة المرور تضبط 54101 مخالفة خلال 24 ساعة

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استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة

وشملت المخالفات 11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 590 مخالفة سير دون تراخيص، 70 مخالفة دراجة نارية، 1447 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 20 مخالفة موقف عشوائى، 13 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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