كواليس مقتل مدير قاعة أفراح فى الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من أحد المستشفيات باستقباله مسئولًا عن قاعة للمناسبات مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر باليد وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال المُصاب اتهم عاملًا بذات القاعة بالتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين» كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها لخلافات العمل بينهما، وعقب سؤال المُصاب توفى بالمستشفى مُتأثرًا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث الإسكندرية من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.