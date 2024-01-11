التشكيل الأمثل يضع فيتوريا في حيرة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية

أصبح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في حيره شديدة؛ بسبب كثرة البدائل المتاحة أمامه في تشكيلة الفراعنة قبل أيام قليلة من بداية مشوار الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣ التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار بعد غد السبت.

ويعتبر الجيل الحالي للمنتخب الوطنى، هو اكتر جيل مؤهل لحصد اللقب الأفريقى منذ عام ٢٠١٠، اخر بطولة حققها منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاته، فضلا عن كونها تعتبر الفرصة الاخيرة لهذا الجيل، فى ظل تواضع مستوى الاجيال الشابة التالية فى الكرة المصرية، فضلا عن تواجد لاعب بحجم وخبرات محمد صلاح على رأس هذا الجيل.

كذلك فإن اللاعبين المحترفين المتواجدين مع منتخب مصر جميعهم في أفضل حالاتهم بداية محمد صلاح عمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حجازى، ومحمد النني ومحمود تريزيجية، وهناك تنوع فى المراكز وأكثر من بديل جاهز في كل مركز على نفس مستوى الأساسي، خاصة في الوسط والهجوم.

أيضا يمتلك فيتوريا مزيد من الحلول فى وسط الملعب قد تساعده على تغيير خطط اللعب وقتما يشاء؛ من خلال الاستعانة بأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا ومنحهم بعض الأدوار الهجومية بطريقة غير مباشرة بخلاف المثلث الهجومى المعتاد الذى يعتمد عليه فيتوريا.

ويحتاج هذا الحيل فقط للروح والعزيمة كما اكد فيتوريا لهم فى حديثه عقب ودية تنزانيا التى اقيمت يوم الأحد الماضى من أجل تحقيق الانتصارات والذهاب بعيدا فى البطولة، خاصة فى ظل تواضع مستوى معظم منتخبات افريقبا خلال الفترة الحالية.

واستقر لاعبو المنتخب الوطني في أبيدجان، حيث يستعد الفراعنة لخوض أولى مبارياتهم يوم الاحد المقبل أمام موزمبيق، فى افتتاح لقاءات المجموعة الثانية بالبطولة التى يسعى الفراعنة لحصد لقبها الغائب منذ عام 2010.