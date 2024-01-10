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المركز الإعلامى يفتح أبوابه لاستقبال وفود أمم افريقيا فى كوت ديفوار.. اليوم

المركز الإعلامي
المركز الإعلامي

يفتح المركز الإعلامي الرئيسي لبطولة أمم افريقيا 2023، أبوابه رسميًا، اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، قبل 3 أيّام من المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا، من أجل استقبال الوفود الإعلامية المشاركة فى  كوت ديفوار 2023 .

وسيقدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ولجنة التنظيم المحلية، مفهوم المركز الإعلامي الرئيسي («MMC») في أبيدجان باعتباره المركز "الرئيسي" للخدمات الإعلامية خلال كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023 .

ويتواجد المركز الإ علامى للبطولة القارية  في قصر الثقافة في تريشفيل في أبيدجان، حيث  سيتم تقديمه في كأس أمم إفريقيا، لأول مرة في تاريخها الممتد عبر 67 عامًا، في موقع استراتيجي في قلب أبيدجان، ومصمم لتزويد وسائل الإعلام بما في ذلك المصورين والمذيعين ببيئة عمل فريدة.

ومن المقرر ان تقام جميع الندوات الصحفية قبل المباراة، لكلتا مباراتي ملعبي الحسن واتارا (إبيمبي) وفيليكس هوفويت بويني، في المركز الإعلامي الرئيسي.

وسيشمل ذلك أيضا جميع الأحداث الإعلامية والندوات الصحفية، على ان تتمكن وسائل الإعلام في أبيدجان أيضًا، من متابعة الندوات الصحفية من أماكن أخرى في المركز الإعلامي الرئيسي يوميًا.

وتعتبر هذه طريقة أخرى لـ"كاف" ولجنة التنظيم المحلية، لتسهيل العمل لأكثر من 3000 وسيلة إعلامية تم اعتمادها في المنافسة، ويمكن للمركز الإعلامي الرئيسي أن يستوعب أكثر من 500 وسيلة إعلامية، وله مرفق خاص بالندوات الصحفية.

وهناك بعض المعلومات الخاصة بالمركز الإعلامى فى كوت ديفوار :

ساعات العمل: 10:00 - 23:30 يوميًا

السمات الرئيسية لمركز الإعلام الرئيسي:

النهج المركزي: يمثل المركز الإعلام الرئيسي، نهجًا مركزيا للتغطية الإعلامية، حيث تجمع بين الصحفيين والمذيعين والمصورين في مساحة واحدة مخصصة.

قسم المصورين: منطقة مخصصة لصفين حصريا للمصورين، مع الاعتراف بالدور الحاسم لرواية القصص المرئية في الصحافة الرياضية.

مساحة الوكالات: مساحة حصرية مخصصة لوكالات الإعلام.

مقهى الإعلام: منطقة مخصصة لتقديم الطعام للإعلاميين لضمان بيئة عمل مريحة.

الندوات الصحفية: ستُعقد جميع الندوات الصحفية للمنتخبات قبل المباريات، فضلا عن الندوات الصحفية والحصص الإعلامية الأخرى التي تعقدها الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مركز الإعلام الرئيسي.

مركز البث: يعمل المركز الإعلام الرئيسي، كمركز للبث، مع البث المباشر لجميع المباريات التي يتم تسليمها إلى المنشأة. حتى وسائل الإعلام غير المعتمدة للمباريات، يمكنها مشاهدة المباريات في المركز الإعلامي الرئيسي.

أمم أفريقيا كوت ديفوار بطولة افريقيا منتخب مصر المركز الاعلامي

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