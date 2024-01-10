الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

خاركيف الأوكرانية تستعد لافتتاح أول مدرسة تحت الأرض

أوكرانيا
أوكرانيا

تعتزم مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، التي عادة ما تتعرض للقصف الروسي، افتتاح أول مدرسة تحت الأرض في مارس المقبل.

وقال عمدة المدينة إيجور تيريخوف عبر “تليجرام” اليوم الأربعاء، إن عملية بناء المدرسة في المنطقة الصناعية بالمدينة تسير وفقا للخطة، على الرغم من قصف العدو والطقس شديد البرودة.

وتم بالفعل وضع أولى هياكل الدعم الأسمنتية، وقال إن العمل يجرى لوضع أنظمة العزل والتهوية والمياه والصرف الصحي.

ويشار إلى أن 65 فصلا دراسيا مؤقتا مفتوحا في نظام المترو أسفل الأرض بالمدينة. ويتم تعليم نحو 1000 طالب، على الأقل جزئيا، بهذه الطريقة.

ووفقا للسلطات، فإن نحو 40% من أكثر من 110 آلاف طالب مازالوا في خاركيف. وقد فرت النسبة الأكبر إلى الخارج، والكثيرون يتعلمون عبر شبكة الإنترنت مع مدارسهم القديمة.

خاركيف مدينة خاركيف أوكرانيا تحت الارض أنظمة العزل المترو

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