الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

التضامن تدشن "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالشرقية

الحملة
الحملة

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي أحدث قوافل "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" التنموية بمحافظة الشرقية مع بداية العام الجديد.

وانطلقت فعاليات القافلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدن الحسينية والزقازيق ومنيا القمح، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. 

وتضمنت القافلة عددًا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث قام فريق برنامج الدعم النقدي المشروط  "تكافل وكرامة" باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها،  كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، كما قام برنامج "لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية. 

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي استقبلت القافلة المواطنين، حيث تمت توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التى يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة والتأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر  الاجتماعي بالتعريف  ببرنامج مستورة وفاتحة خير وتلقي طلبات الراغبين فى الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية. 

هذا وقامت مديرية الصحة بالشرقية من خلال القافلة الطبية بتوقيع الكشف على المواطنين فى عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء ومعمل تحاليل متكامل ويتم تقديم الخدمة مجانا بالكامل  للمواطنين. 

وشاركت بالقافلة للمرة الأولى سيارات خدمات مصر التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط فى إطار التيسير على المواطنين لتقديم خدماتها فى إطار التأهيل، كما تم نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور من خلال حملة هنوصلك  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة، فى خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول على أطراف صناعية، أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 

وضمن فعاليات القافلة نفذ برنامج التربية الإيجابية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ورش توعوية للأهالي حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، كذلك أهمية المشاركة بين الوالدين فى تربية الأبناء، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية ودور أساسي في بناء الإنسان وتكوين جوانب شخصيته، كما تمت التوعية بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة فى ترسيخ مفاهيم الكيان الأسري الناجح. 

وعلى هامش القافلة تمت إقامة منطقة لتنمية الطفولة المبكرة ودعوة الجمعيات الأهلية المحورية العاملة بمجال تنمية الطفولة وإنشاء حضانات وعرض نماذج للحضانات وطرق وأساليب تنمية مهارات الأطفال وذلك بهدف تأسيس حضانات بالمراكز واستهداف الأسر، ومن خلال جمعية تواصل تم تقديم عرض مسرحي باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا.

تأتى هذه المحطة الثانية فى انطلاقة المرحلة الجديدة من قوافل "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، حيث شهدت محافظة البحيرة تنفيذ قاقلة اجتماعية بقرى حياة كريمة خلال الفترة من 27-30 ديسمبر 2023. 

وزارة التضامن التضامن الاجتماعي بالوعي مصر بتتغير للأفضل الشرقية حياة كريمه قوافل

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