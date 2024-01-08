الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى: تعليق جلسات الحوار الوطنى خلال الانتخابات كان ضمانًا للشفافية

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن تعليق جلسات الحوار الوطني خلال الانتخابات الرئاسية كان ضمانًا للحرية والشفافية والموضوعية التي اتسم بها، وحتى تكون هناك مسافة واضحة بين المرشحين، وهذا ما يثبت أن مصر بها انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية، كما أكد أن الانتخابات ديمقراطية ولا تقبل أي تشكيك.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة جلسات الحوار الوطني لاستكمال أجندته، التي وضعناها أو التي سنبدأ بمناقشتها.

وعن أهم العناصر التى خرج بها الحوار، أشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى أنه تم وضع رؤية لإعادة النظر في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية بهدف دعم الأحزاب السياسية، وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون الإدارة المحلية، وقانون المجالس المحلية.

وتمت مناقشة قضايا متعددة في المحور المجتمعي، بما في ذلك القضايا السكانية ومقترحات تشكيل المجلس القومي للسكان واستراتيجية التعداد السكاني، بالإضافة إلى السياحة والتعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل وتحسين أوضاع الأطباء، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تمت مناقشة قضايا التماسك المجتمعي والهوية والثقافة المصرية في مجال الأسرة.

المحور الاقتصادي

 

وفيما يخص المحور الاقتصادي، تمت مناقشة الصناعة وكيفية إعادة دعمها وضرورة الاهتمام بها لتوفير العملة الصعبة عن طريق التصدير، وكذلك دعم الزراعة وتحسين أوضاع الفلاحين والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، وملكية أراضي الدولة، بالإضافة إلى الاستثمار المحلي والخارجي وغلاء الأسعار، أما المسجونون احتياطيًا طالب الحوار الوطني ببحث العفو عنهم، لكن هناك لجنة مختصة بالعفو فنحن ندعمها دائمًا.

طلعت عبد القوي: استكمال الحوار الوطني التزام على الدولة تجاه الشعب

طلعت عبد القوي التحالف الوطني للعمل الأهلي الشفافية الحوار الوطنى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

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