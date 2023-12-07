صوتك لمصر.. عبد القوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودعوة لصنع مستقبل الوطن

أعرب النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وأشاد بالمشاركة الكبيرة التي شهدها المصريون في الخارج في هذه الانتخابات، مؤكدًا أنها تعكس حبهم العميق لوطنهم.

وأوضح عبد القوي أن المشاركة الواسعة من المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية لم تكن مفاجأة بالنسبة له، لأن المصريين في الخارج يحملون حبًا عميقًا لبلدهم، وأعرب عن فخره بالمصريين في الخارج الذين يظهرون ولاءهم وانتمائهم لمصر من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وحث عبد القوي جميع المواطنين والمواطنات على الالتزام بواجبهم الوطني وخاصة الشباب، مشددًا على أهمية المشاركة الانتخابية والمساهمة الفاعلة في صنع مستقبل الوطن، وأكد أن التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في اختيار المرشحين الذين يعبرون عن تطلعات الشعب يعد أمرًا ضروريًا.

وأضاف عبد القوي أن المواطنين والمواطنات يجب أن يسعوا لاختيار المرشح الذي يعمل على تحقيق التنمية والازدهار لمصر الحبيبة، وأشار إلى أن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية تعزز الديمقراطية وتمثل فرصة حقيقية لتعزيز أصوات الشعب وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

وفي الختام، أكد عبد القوي على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني لجميع المواطنين والمواطنات. ودعا الجميع إلى الالتزام بواجبهم الوطني والمساهمة في صنع مستقبل مصر من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأكد النائب طلعت عبد القوي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واجب وطني وفرصة للمواطن يعبر من خلالها عن حبه وفخره بمشاركة المصريين في الخارج ويشجع جميع المواطنين والمواطنات، وخاصة الشباب، على المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل الوطن، من اجل تحقيق التنمية والازدهار لمصر، موضحًا أهمية المشاركة السياسية والمدنية في بناء الوطن وتطويره، حيث يعتبر المشاركة في العملية الانتخابية فرصة حقيقية للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار المرشحين الذين يمثلونهم بشكل صحيح.

وفي ظل هذه الدعوة الوطنية، يأمل النائب طلعت عبد القوي في أن يتحلى المواطنون والمواطنات بالوعي السياسي والمدني وأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بكثافة وتفاعل للاختيار الحكيم للمرشحين القادرين على تحقيق تطلعات الشعب وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لمصر.

وعاد النائب طلعت عبد القوي، واكد علي أهمية المشاركة السياسية والمدنية في بناء الوطن وصنع مستقبل مصر، ويعكس تفاؤله بقدرة الشعب المصري على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الوطن وتعزيز التنمية والازدهار.