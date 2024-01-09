عضو التحالف الوطني: "ازرع" تستهدف زيادة مساحة الأراضى المزروعة وتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن مبادرة «ازرع»، التى أطلقها التحالف، تدعم صغار الفلاحين وتستهدف زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح «عبدالقوى» أن المبادرة تعد الأولى من نوعها التى تتم بشكل تشاركى بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية، مؤكدًا البدء فى المرحلة الثانية التى تستهدف ٥٠٠ ألف مزارع لزراعة مليون فدان. وأضاف: «المرحلة الأولى استهدفت ١٠٠ ألف مزارع لاستصلاح ١٥٠ ألف فدان لزراعة القمح والفول الصويا»، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل فى ٨ محافظات هى: «القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط»، كما تستهدف إطلاق قوافل بيطرية لتوعية المُربين، والكشف على الثروة الحيوانية.

المراحل الأولى من مبادرة "ازرع"

- المرحلة الأولى من مبادرة "ازرع" أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالدور الذي تقوم به المبادرة خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر، قائلًا إن إنتاجية فدان قصب السكر كانت نحو 40 طنًا والآن في إطار المبادرة أصبح الفدان ينتج ما بين 55 إلى 60 طنًا، فضلًا عن استهلاك كمية مياه أقل، أي بزيادة في الإنتاج بنحو 20% على نفس مساحة الأرض.

- المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" تم إطلاقها 8 يونيو 2023؛ على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وتستهدف المبادرة في المرحلة القادمة:-

1 - التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة.

2 - تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان.

3- الوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب، وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون أردب من مساحة مليون فدان، وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المنزرعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان.

