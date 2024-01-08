"التضامن" تكشف أهم أدوار الرائدات في توعية الأسر الأولى بالرعاية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دور الرائدات الاجتماعيات فى توعية الأسر الأولى بالرعاية.
وكشفت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن أهم الأدوار التى تقومن بها الرائدات هى:-
- تواصلن لنشر رسائل برنامج "وعي" في القرى والنجوع.
15 ألف رائدة مجتمعية تغطى المحافظات.
- يعملن على تصحيح وتصويب بعض الأفكار والممارسات الاجتماعية الخاطئة.
- توصيل رسائل وقضايا التضامن الاجتماعي إلى المجتمع.
- الاستماع للأسر ونقل أولوياتهم.
- نشرت الرائدات رسائل إيجابية حول قيمة المرأة.
- التعريف على حقوق الفتيات في التعليم وفي الزواج في العمر المناسب.
-ضرورة الحفاظ على صحة المرأة بشكل عام.
- شاركت الرائدات الاجتماعيات في النظافة بحملة "النظافة صحة وسلامة صحة وسلامة... احمي نفسك وأسرتك".
- التوعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء ورفع الوعي الصحي والبيئي لدى الفئات الأولى بالرعاية.
- قامت الرائدات بالتأكيد على أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة التي تعزز وقاية الأسر ( الأطفال - كبار السن - الأشخاص ذوي الإعاقة )لمنع التعرض للأمراض ونزلات البرد المنتشرة في فصل الشتاء.
- تواصل الرائدات الاجتماعيات الجهود بالتوعية كفاية ببرنامج "2 كفاية".
-الحد من الزيادة السكانية التي قد تساهم في التأثير السلبي على سلامة وصحة الأسرة، وعلى إحداث التنمية في المجتمع.
- العمل على تعزيز مفهوم الأسرة.
- توعية المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة الصغيرة.
- ترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب
- تأمين حق الأسرة في الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
-إجراء عمليات رصد للأسر التي تتوفر بها حالات مهددة بالتسرب من التعليم أو الزواج المبكر.
نفذت الرائدات الاجتماعيات مليون و600 ألف زيارة منزلية.