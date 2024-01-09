الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

34 عضوا بتحالف العمل الأهلي.. ولجنة لاستقبال الطلبات الجديدة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن قانون ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ يعد من أهم الإنجازات التي حققها العمل الأهلي في مصر، فالتحالف كيان غير هادف للربح، له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وأكد عبدالقوي لـ"الدستور"، أن التحالف حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع لأن هذا القانون يسمح بمزيد من التعامل مع الكيانات والوزارات، ويمنح له ميزانية معروفة تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة.

ولفت إلى أن التحالف في انتظار تشكيل اللجنة لاستقبال طلبات الجمعيات والمؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاصة والعامة الراغبة في الانضمام إلى التحالف الوطني والذي بلغ عددهم 34 عضوا حتى الآن.

 قاعدة بيانات مدققة

وأشار إلى أن التحالف شارك في كل المبادرات على مستوى الجمهورية من خلال قاعدة بيانات مدققة، تراجع بصفة منتظمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مبادرة «خيرك سابق» على سبيل المثال، التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة في كل المحافظات.
وتعمل مبادرة «خيرك سابق» على توفير الدعم الغذائي لنحو ٥ ملايين أسرة على مدار العام، من خلال ٣ مستويات، الأول هو توزيع «كارت الخير» على الأسر المستفيدة، والثاني توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكل محافظات الجمهورية، في حين يعمل المستوى الثالث على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، وفق قاعدة البيانات المتاحة للتحالف الوطني.
هناك، أيضا، مبادرة «ستر وعافية» التي تهدف إلى تقديم الاحتياجات الأساسية من الملابس والبطاطين، وغيرهما من المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى القوافل التي يتم إطلاقها على مستوى القرى، لتقديم كل الخدمات والمساعدات الإنسانية والغذائية والنقدية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف؛ بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ودخول شرائح جديدة مستحقة للدعم.

"التحالف الوطنى": ألف قاطرة من مصر تدخل غزة بالمساعدات الإنسانية

طلعت عبدالقوي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خيرك سابق العمل الأهلي

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية تصل معبر رفح

«سلومة» يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

احتمالية سقوط أمطار.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة غدًا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر