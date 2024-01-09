34 عضوا بتحالف العمل الأهلي.. ولجنة لاستقبال الطلبات الجديدة

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن قانون ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ يعد من أهم الإنجازات التي حققها العمل الأهلي في مصر، فالتحالف كيان غير هادف للربح، له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وأكد عبدالقوي لـ"الدستور"، أن التحالف حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع لأن هذا القانون يسمح بمزيد من التعامل مع الكيانات والوزارات، ويمنح له ميزانية معروفة تتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى تنظيم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة.

ولفت إلى أن التحالف في انتظار تشكيل اللجنة لاستقبال طلبات الجمعيات والمؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاصة والعامة الراغبة في الانضمام إلى التحالف الوطني والذي بلغ عددهم 34 عضوا حتى الآن.

قاعدة بيانات مدققة

وأشار إلى أن التحالف شارك في كل المبادرات على مستوى الجمهورية من خلال قاعدة بيانات مدققة، تراجع بصفة منتظمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مبادرة «خيرك سابق» على سبيل المثال، التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة في كل المحافظات.

وتعمل مبادرة «خيرك سابق» على توفير الدعم الغذائي لنحو ٥ ملايين أسرة على مدار العام، من خلال ٣ مستويات، الأول هو توزيع «كارت الخير» على الأسر المستفيدة، والثاني توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكل محافظات الجمهورية، في حين يعمل المستوى الثالث على توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها، وفق قاعدة البيانات المتاحة للتحالف الوطني.

هناك، أيضا، مبادرة «ستر وعافية» التي تهدف إلى تقديم الاحتياجات الأساسية من الملابس والبطاطين، وغيرهما من المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى القوافل التي يتم إطلاقها على مستوى القرى، لتقديم كل الخدمات والمساعدات الإنسانية والغذائية والنقدية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف؛ بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ودخول شرائح جديدة مستحقة للدعم.