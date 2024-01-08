"التحالف الوطنى": ألف قاطرة من مصر تدخل غزة بالمساعدات الإنسانية

أكد طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر كانت في مقدمة الدول المساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف غزة مؤخرا.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن التحالف الوطني الذي يضم 34 جمعية أهلية، أرسل أربع قوافل إنسانية إلى غزة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار إلى أن القوافل تضمنت أكثر من ألف قاطرة محملة بأكثر من 20 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه، وأنها ظلت في العريش حتى تم فتح المعبر الحدودي مع غزة في 21 أكتوبر.

أضاف أن مصر ساهمت بنحو 80 % من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة، بينما لم تتجاوز نسبة المساعدات الدولية 20 %، وأثنى على دور المتطوعين الذين رافقوا القوافل، وتأكدوا من وصولها إلى المستحقين، رغم الصعاب والمخاطر التي واجهتهم.