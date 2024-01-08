الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة التأمينات يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

أرسل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في ربوع الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب عوض عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات الطيبة بتلك المناسبة العطرة التي تفيض علينا سنويًا بأسمى آيات المحبة والسلام بين أبناء الشعب المصري لتجعلهم نسيجٍ واحد وتعكس صلابتهم، الأمر الذي يُعظّم قيم التسامح والإخاء نحو بذل مزيدِ من الجهود على العمل المشترك للنهوض بمصرنا الحبيبة، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على ثقتنا في عزمكم على مواصلة مسيرة العطاء لتكونوا دومًا في طليعة الصفوف.

واختتم عوض برقيته: "أسال الله العلى العظيم أن يُمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يُعيد تلك الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدِ من التقدم والإزدهار ".

جمال عوض الهيئة القومية للتامين الاجتماعي البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية

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