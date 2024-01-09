الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

تطوير "حياة كريمة" للبنية التحتية للقرى يساهم في رفع المستوى المعيشي للأهالي

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تحسين ورفع مستوى البنية التحتية والمرافق الخدمية في القرى التي عانت لسنوات من الإهمال والنسيان، حيث ركزت على تنفيذ المشروعات الضخمة في فترات قصيرة أحدثت نقلة نوعية من خلال توصيل شبكات المياه، والصرف الصحي إلى المنازل ومد خطوط الكهرباء والهواتف وخدمات الإنترنت.

كما عملت المبادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق النائية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتمهيد الطرق التي تعتبر شريان الوصل بينهم وبين المناطق المجاورة وكذلك تبطين الترع في القرى والمناطق الزراعية بهدف تحسين الحياة في تلك القرى التي كانت تعاني من غياب الرعاية والاهتمام لسنوات.

 

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مد وصلات المياه وخطوط الصرف الصحي

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مصر، ركزت جهودها على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في القرى التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية حيث شهدت هذه القرى تحولًا كبيرًا في توفير المياه النقية وخدمات الصرف الصحي من خلال مد خطوط وصلات المياه إلى آلاف القرى في الريف المصري.

كما اهتمت المبادرة بإنشاء مشروعات للصرف الصحي التي واجهت تعثرات لسنوات طويلة  وتم استكمالها وتنفيذ هذه المشروعات ودخول الكثير منها حيز التشغيل، كما تم إنشاء توسعات وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، في بعض القرى وتحسين البنية التحتية، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي بهدف الحفاظ على نظافة المياه ضمان توفيرها بشكل مستمر .

تمهيد ورصف الطرق

واهتمت المبادرة بتطوير الطرق في الريف المصري من خلال رصف الطرق بين القرى والمدن وإنارتها، وتحسين شبكاتها  بين القرى الرئيسية والقرى الفرعية، كما تم إنشاء محاور مرورية هامة لتسهيل حركة المواطنين وشملت أيضًا تحسين المرافق المرتبطة بالطرق.

تطوير قطاع الكهرباء والإتصالات

يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي لها أهمية كبيرة  وسعت المبادرة في تحسين القطاع بشكل ملموس، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المحولات الكهربائية في جميع القرى، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات كما قامت بتحديث شبكات الاتصالات فى قرى المبادرة، مع تغيير الأسلاك من النحاس إلى الألياف الضوئية "الفايبر"، ومد الأسلاك إلى كافة المناطق  وتحسين خدمة الإنترنت بشكل كبير، وتوصيل الخدمة إلى الكثير من المنازل  بمختلف أنحاء الجمهورية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه البنية التحتية خدمات المياه الصرف الصحي الريف المصري

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