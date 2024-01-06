السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرة "اتكلم هنسمعك" تبرز جهود "حياة كريمة" بمجال دعم الصحة النفسية

من مشروعات حياة كريمة
من مشروعات حياة كريمة

تبرز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مكانتها كمؤسسة إنسانية ملتزمة بتحسين جودة الحياة للمجتمعات الأكثر احتياجًا، ومن بين جهودها في المجالات المختلفة واهتمامها بالكثير من الشؤون ليأتي دورها في عم الصحة النفسية وتمكين ذوي الهمم من خلال مبادرة "اتكلم هنسمعك" التي تعكس التفاني والاهتمام التي توليه المبادرة الرئاسية.

مبادرة "اتكلم هنسمعك" 

وتقديم المبادرة الرعاية الصحية والتوعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال إطلاق قوافل طبية واحتفالات وجلسات الإرشاد الأسري وغيرها من الجهود التي تخدم هذا الشأن.

حملات توعية 

تقدم المبادرة دعمًا نفسيًا كبيرًا، حيث بدأت بحملات توعية حول خطورة المرض النفسي وأعراضه، وتوفير فرق في محافظات مصر لتقديم الدعم النفسي ضمن إطار المبادرة، وتستهدف الحملات تقديم خدمات متعددة الأوجه، وتعتزم زيادة الخدمات في المستقبل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، كما لها دور كبير في مكافحة الإدمان وتوعية الأسر حول مخاطره، وأكدت على استجابة إيجابية من الشباب تجاه تقبل فكرة المرض النفسي كخطوة أولى نحو التخلص منه.

إقامة فعاليات واحتفالات لدعم الصحة النفسية

وتنظم "حياة كريمة" احتفاليات في المناسبات المختلفة لتقديم الدعم والمساعدة آلاف الأشخاص من ذوي الهمم ويتضمن الحدث قافلة طبية متخصصة وعيادة للدعم النفسي، إضافة إلى فعاليات توظيف وعروض فنية ومسرحية، تسعى المؤسسة إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز دورها في تنمية الفرد وبناء المجتمع بشكل إيجابي، وتعكس اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين ذوي الهمم من خلال فعاليات ومبادرات مستمرة.

قوافل طبية 

وتنظم حياة كريمة قوافل طبية ضمن مبادرة "اتكلم هنسمعك" لدعم الصحة النفسية وتأهيل ذوي الهمم، وتشمل القوافل تخصصات طبية متنوعة مثل الباطنة، الرمد، الأسنان، العظام، الأطفال، والطب النفسي، كما تقدم جلسات للإرشاد الأسري لتشخيص الإعاقات والاضطرابات لدى الأطفال، والكشف المجاني على الآلاف من المستفيدين، كما تقدم المبادرة جلسات تأهيل نفسي لدعم الشباب والفتيات، خاصة ذوي الهمم، بهدف تمكينهم من فهم إمكانياتهم الجسدية والذهنية والتعامل بشكل فعّال، تشير الجلسات إلى أهمية العلاجات في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات ومنع تدهور الحالة النفسية، إلى جانب القوافل الطبية التي توفر خدمات الكشف والعلاج للأسر بشكل مجاني.

أتكلم هنسمعك حياة كريمه المبادرة الرئاسية الصحة النفسية ذوي الهمم قوافل طبية

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