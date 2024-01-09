حبس عاملين لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس عاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملين وبحوزتهما كمية من العملات الأجنبية والمحلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.