حدث ليلا| إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية.. وكواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية

شهدت الساعات الماضية عدد من الأحداث المثيرة والتى أثارت الرأى العام وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلا "

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، فنان تشكيلي متهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، بحادث سير للمحاكمة الجنائية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في وقتٍ سابق، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بكفالة مالية تُقدَّر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية

"جنازتهما خرجت سوا".. وفاة سيدة بعد وفاة زوجها بـ10 ساعات بالوراق

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بوفاة رجل بمنطقة الوراق بشكل طبيعي بعد إصابته بأزمة قلبية، ثم لحقت به زوجته بعد عدة ساعات قبل دفنه ما أدى لإبلاغ قسم الشرطة.

تحريات اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، كشفت عن أن الزوج توفى قبل زوجته بـ 10 ساعات، ثم لحقته الزوجة، ما أثار شكوك الأهل ومفتش الصحة في أثناء استخراج تصريح الوفاة، والذي أخطر أجهزة الأمن والتي بدورها انتدبت المعمل الجنائي والجهات المختصة وطبيب الصحة، وبعد توقيع الكشف على الجثمان لم يستدل على أية شبهة جنائية في الوفاة، والتي اعتقد البعض أنها كانت نتيجة تسمم في بداية الأمر.

وبعد انتهاء المعاينة والكشف الطبي الظاهري على جثة الزوجة، تبين من التحريات التي أجريت بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة عدم وجود أي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وتم التصريح بدفن الجثمان بعد استخراج التصريحات اللازمة

لخلاف على تصليح "جزمة".. إحالة متهم باطلاق النارعلى عامل للمحاكمة

أقر المتهم بالشروع في قتل عامل أحذية بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة، بالواقعة موضحا أنه يوجد بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، وتهرب من سدادها خلال الفترة السابقة علي الجريمة.

وتبين من التحقيقات، انه عقب تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل أحذية، مصاب بطلق ناري، وتبين أنه اثناء لقاء المجني عليه والمتهم، نشبت بينهم مشاجرة تطورت لإطلاق المتهم عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته صوب المجني عليه ولاذ بالفرار.

وباعداد الاكمنة تم تحديد السيارة التي كانت بحوزة المتهم، وتبين أنها مستأجرة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، مستقلا السيارة وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوات جرام ومبلغ مالي

أشعلت سيدة النار فى جسدها بسبب خلافات مع زوجها مما تسبب فى إصابتها بمنطقة الوراق

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود مصابة داخل منزل وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام ربة منزل بسكب “الجاز” وأشعلت النار في جسدها، ونُقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال والد المصابة في محضر الشرطة، إن ابنته عانت من خلافات مع زوجها خلال الفترة الماضية، طردها من منزل الزوجية قبل عدة أشهر لم ينفق عليها أو أولاده خلالها، وعندما ذهبت إلى شقة الزوجية لأخذ بعض متعلقاتها منعها من الدخول ووبخها وأهانها.

وأضاف والد السيدة أن ابنته مرت بحالة نفسية سيئة متأثرة بالخلافات مع زوجها، وفي يوم الواقعة، أحضرت مادة مساعدة على الاشتعال وسكبته على جسدها، وأشعلت النيران في نفسها داخل الحمام، ما أصابها بحروق متفرقة بالجسم، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز شرطة منية النصر بمقتل طفلة ذبحًا على يد والدتها بقرية الخضيري ببرمبال القديمة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل طفلة تدعى حنان السباعي، 6 أشهر، بعدما نحرتها والدتها، وتدعى "نورا.م.م."، 40 سنة، من رقبتها، وكشفت تحريات ضباط المباحث الأولية عن أن الأم تعاني من مرض نفسي منذ فترة، وسبق احتجازها في مستشفى دميرة للأمراض النفسية، وصرح لها بالخروج بسبب حملها في الطفلة المجني عليها، وكانت تتردد على المستشفى لتلقى العلاج.

جرى ضبط الأم، ونقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بدورها بتحويل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي للتشريح وبيان سبب الوفاة.