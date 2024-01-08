الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أبوها بيجبرها على التسول" القبض على صاحب فيديو ضرب طفلة بقصر النيل

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، أن المتهم هو والدها ليجبرها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، متضمنا تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وبمواجهته اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول وإستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قصر النيل أعمال التسول النيابة العامة

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