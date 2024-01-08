أمين الفتوى: نصدر أكثر من 1.5 مليون فتوى سنويًا.. والشخصية المصرية تتسم بـ"التردد"

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار يصدر أكثر من 1.6 مليون فتوى سنويًا، مشيرًا أن هذا الرقم كبير جدًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الشخصية المصرية تتسم بـ"التردد"، مؤكدًا أن كثرة طلبات الفتوى تعكس ما يمرون به من تشكك.

ونوه، بأن إقبال المواطنين على دار الإفتاء لتلقي الفتوى يعكس ثقتهم في المؤسسات الدينية، مضيفًا أن المجتمع ما زال فيه غبار تطرف لابد التصدي له.

وأشار "الورداني"، إلى أن هناك ما يخلطون بين مفهوم "الدنيا والحياة"، موضحا أن الحياة نعمة ولا يجب أن نكرهها، والعمل على تصليح الأخطاء.