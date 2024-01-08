الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

التقاوى العالمية تهدد محصول البطاطس فى العروة الصيفية

محصول البطاطس
محصول البطاطس

ارتفعت أسعار تقاوى البطاطس المستوردة إلى مستويات قياسية مع بدء الموسم الجديد، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فيما سجلت صادرات البطاطس أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال ٢٠٢٣ بتصدير نحو مليون طن.

ومحليًا، انخفضت أسعار البطاطس بشكل ملحوظ فى الأسواق، خلال الأسبوع الأخير، لتصل إلى ١٠ جنيهات للكيلو فى ظل وفرة المعروض من الموسم الجديد، بعدما سجلت ٢٥ جنيهًا للكيلو خلال نهاية الموسم الأخير.

وقال أحمد الشربينى، رئيس جمعية مصدرى البطاطس، إن الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة فى أسعار تقاوى البطاطس، خاصة أن مصر تعتمد على استيراد كميات كبيرة منها، موضحًا أنه تم استيراد ١١٦ ألف طن خلال الفترة الأخيرة استعدادًا لزراعة العروة الصيفية، التى يُحصد إنتاجها خلال شهر مايو المقبل.

ولفت «الشربينى» إلى توافر نحو ٢٠ ألف طن من تقاوى البطاطس المحلية، حيث يغطى إجمالى المستورد والمحلى احتياجات الزراعة خلال الموسم الجديد، لافتًا إلى أنه يجرى الاستعداد لزراعة ما بين ١٦٠ و٢٠٠ ألف فدان خلال الموسم الجديد.

كما توقع تراجع المساحات المزروعة من البطاطس، خلال العام الجارى، فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة بشكل كبير، فضلًا عن الزيادة التاريخية فى أسعار التقاوى المستوردة، مؤكدًا أن مصر احتلت المركز الأول إفريقيًا فى تصدير البطاطس خلال العام الماضى ٢٠٢٣.

وأوضح أنه تتم زراعة ٥٦٠ ألف فدان سنويًا من البطاطس لإنتاج ٦.٧ مليون طن من خلال ٣ عروات سنوية، لافتًا إلى تصدير مليون طن خلال ٢٠٢٣، وهى الأعلى على الإطلاق؛ نتيجة زيادة المساحة المزروعة من المحصول.

وقال إن زراعة البطاطس تواجه بعض التحديات، فى مقدمتها نقص المياه وزيادة تكلفة الزراعة والإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم الفلاح، مما أسهم فى ارتفاع زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطن دائمًا.

وأشار «الشربينى» إلى أن مصر استفادت من تراجع الإنتاج فى بعض الدول الأوروبية التى تضررت بشكل كبير من التغيرات المناخية وموجات الجفاف التى واجهتها كبرى الدول المنتجة، مؤكدًا أن المناخ فى مصر واعتدال درجات الحرارة دعما زيادة الإنتاج وأسهما فى زيادة التصدير مستفيدًا من الطلب العالمى المتزايد على المنتج المصرى، وهو ما انعكس بالفعل على زيادة صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن غالبية ما تستورده مصر من التقاوى يأتى من دول الاتحاد الأوروبى، وتتم زراعة ٣ عروات هى «الصيفية والشتوية وفواصل المواسم»، متابعًا: «نستورد أكثر من ٤٠٪ من تقاوى البطاطس المستخدمة فى زراعة العروة الصيفية، بينما نعتمد على نحو ٦٠٪ من تقاوى البطاطس المحلية فى زراعة العروة الشتوية».

من جهته، توقع محسن الفيومى، عضو مجلس إدارة سوق الجملة فى السادس من أكتوبر، زيادة المساحات المزروعة من البطاطس والبصل خلال العام الجارى، بعدما حققت مستويات تاريخية فى أسعارها خلال الموسم الأخير.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج كان له تأثير واضح على رفع أسعار المنتج فى السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار مختلف السلع فى أسواق الجملة خلال الموسم الأخير.

وأوضح أن أسعار البطاطس شهدت استقرارًا خلال الأيام الأخيرة، كما سجلت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا مع طرح كميات كبيرة فى السوق.

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