شعبة بيض المائدة: مصر لديها 7 سلالات من الدواجن.. ويجب تطوير المحلية

قال ماهر نسيم، عضو شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن سلالات دواجن البياض الموجودة في مصر حاليًا والتي تضم البيض بنوعيه الأبيض والأحمر هي في الأصل سلاسلات أجنبية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن كافة سلالات دواجن البياض للبيض البلدي بأنواعه من سلالة الألوان وسلالة البيومي «الروزي» هي سلالات مصرية 100%.

مصر لديها 7 سلالات من الدواجن

"وأوضح أن مصر تضم حاليًا نحو 7 سلالات، تشمل الهجين والمستورد، مشددًا على أهمية تطوير هذه السلالات المحلية لرفع إنتاجيتها وزيادة مقاومتها للأمراض، مما ينعكس على زيادة إنتاج البيض البلدي في الأسواق، وزيادة تنافسيتها أمام السلالات الأجنبية.

وأكد أن زيادة المعروض من إنتاج البيض في السوق مرهون بمدى توفر الأعلاف بكميات مناسبة وأسعار عادلة، وبناءً على ذلك يتوفر منتج عالي الجودة بأسعار منخفضة للمواطن في الأسواق.

وذكر أن أسعار البيض في الوقت الحالي مناسبة للمنتج والمستهلك، في ظل توفر الأعلاف وتوازن العرض مع الطلب في السوق.

ولفت إلى أن زيادة المعروض من الأعلاف ستسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الداجني بكافة أنواعه، سواء اللاحم أو البياض، وستنعكس هذه الاستثمارات على توفير دواجن بأسعار مناسبة.

وقال إن أزمة الأعلاف التي عانت منها الأسواق في 2022 وخروج صغار المربين جاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبها المزارع الصغيرة خلال تلك الفترة."

تعاون كافة الجهات المنوط بها مراقبة دخول خامات الأعلاف

وشدد على أهمية تعاون كافة الجهات المنوط بها مراقبة دخول خامات الأعلاف وتوزيعها وضمان وصولها أولا لصغار المربين الذين ليس لديهم القدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ووضع روشتة للنهوض بقطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها توفير الخامات بأسعار مناسبة لإعادة الثقة لمربين للتوسع بالاستثمار مرة أخرى، ومراقبة خط سير الكميات المستوردة من خامات الأعلاف.

وشدد على ضرورة تدخل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الخارجية بتوفير الخامات وبيعها في الأسواق.