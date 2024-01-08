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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سوق الجملة: تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة خلال أيام

خضراوات
خضراوات

قال محسن الفيومي، عضو مجلس إدارة سوق الجملة في السادس من أكتوبر، إن هناك زيادة في المساحات المزروعة من البطاطس والبصل خلال العام الجاري بعدما حققت مستويات تاريخية في أسعارها خلال الموسم الأخير.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ولفت الفيومي في تصريحات خاصة لـ" الدستور"  إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج كان لها تأثيرا واضحا على رفع أسعارالبطاطس  في السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار مختلف السلع في أسواق الجملة خلال الموسم الأخير.

وأوضح أن أسعار البطاطس تشهد استقرارًا في السوق خلال الأيام الأخيرة، كما سجلت انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا مع طرح كميات كبيرة في السوق.

قائمة أسعار الخضراوات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

في سوق العبور| أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 10-10-2023

زيادة المساحات المزروعة من البطاطس والبصل خلال العام الجاري

وقال إن البطاطس مثلها مثل باقي السلع في السوق يحكمها العرض والطلب، حيث سجلت ارتفاعًا لأعلى مستوى لها خلال الموسم الماضي مع ندرة المعروض في نهاية الموسم، فيما عادت للهبوط مع توفر الإنتاج.

ولفت إلى أن محصول الثوم يشهد حاليًا زيادة كبيرة في نهاية الموسم، بعدما تم تصدير كميات كبيرة للغاية رغبة في الاستفادة من فروق الجنيه أمام الدولار.

وذكر أن أسعار الخضراوات تشهد تراجعًا ملحوظًا في السوق، نتيجة لذروة الإنتاج من محاصيل كثيرة، حيث تعتمد الخضراوات والفاكهة على العرض والطلب كما أن سرعة التلف في بعض السلع تلعب دورًا رئيسًا في خفض السعر مع زيادة المعروض، حيث لا يمكن تخزينها.

المشروع القومي للصوب الزراعية لعب دورًا كبيرًا في زيادة المعرض

ولفت إلى المشروع القومي للصوب الزراعية لعب دورًا كبيرًا في زيادة المعرض من الخضراوات في الأسواق، كما أسهم في زيادة صادرات المحاصيل المختلفة وتحقيق مستويات تاريخية في تصدير بعض السلع وفي مقدمتها البطاطس خلال العام الماضي.

كما أوضح أن الصوب الزراعية أسهمت في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة، وضمان توفر المحاصيل المختلفة طوال العام.

محسن الفيومي عضو مجلس إدارة سوق الجملة السادس من أكتوبر البطاطس الموسم الأخير رفع أسعارها اسعار البطاطس

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