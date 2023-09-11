الشربيني: البطاطس المصرية ستغزو الأسواق العالمية بعد انضمام مصر لـ"بريكس"

قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيكون له دور كبير في زيادة الصادرات المصرية، خاصةً أن مصر تنتمي إلى أهم مجموعة اقتصادية في العالم. وأشار إلى أن هناك تبادل تجاري وزيادة صادرات كبيرة بين تلك الدول، وخاصةً في الفترة الحالية، ستكون سببًا في نهوض الاقتصاد المصري، وذلك نظرًا لوجود عدد كبير من التحديات التي تواجه الصناعة في مصر، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية. ولكن مع انضمام مصر إلى تلك المجموعة، ستحقق مصر مردودًا كبيرًا على تخفيف الضغط على الدولار، خاصةً أن التعامل مع تلك الدول سيتم بالعملة المحلية، حيث تعد مصر واحدة من أكبر الدول التي يتم تبادل التجارة معها.

وأوضح الشربيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن البطاطس من المحاصيل التي يوجد عليها إقبال كبير في الدول الأوروبية، نظرًا لاستخدامها كبديل للعيش. كما أشار إلى أن زراعة البطاطس شهدت طفرة غير مسبوقة في الأعوام السابقة، حيث سجلت صادرات مصر هذا العام 2023 مليون طن صادرات، بينما لم تتخطى حجم صادرات مصر 600 ألف طن سنويًا. ولكن نظرًا للاهتمام الكبير من الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة والاستصلاح، بملف صادرات البطاطس، وجودة التقاوي العالية لهذا العام، فإن البطاطس المصرية تحظى بإقبال كبير، بالإضافة إلى اختلاف جودة المنتج المصري هذا العام.

البطاطس من المحاصيل التي يكن عليها إقبال كبير في الدول الأوربية

وأشار الشربيني إلى أن الدول الأفريقية تعتبر من أكبر الدول التي تستقبل الصادرات المصرية من البطاطس، ثم روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، حيث أنه مع انضمام مصر إلى البريكس سوف يكون هناك طفرة كبيرة في صادرات البطاطس إلى غزو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن من الأسواق التي لا يوجد إقبال على البطاطس المصرية هي الصين والبرازيل، حيث أنهما من أكبر الدول في إنتاج البطاطس، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة كبرى تواجه الصادرات المصرية إلى تلك الدول وهي ارتفاع تكلفة الشحن.

وأضاف أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، أنه لزيادة الصادرات المصرية من البطاطس إلى دول تجمع بريكس، يجب زيادة جودة الإنتاج وتحديد سعر تنافسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العملي في زراعة البطاطس، حتى يتم إنتاجها بأعلى جودة وأقل تكلفة، مما يجعلها قادرة على المنافسة مع الدول الكبرى وخاصة دول بريكس. كما أشار إلى أن نصيب الفرد المصري من البطاطس يبلغ 25 كيلو سنويًا، في حين يصل للفرد الأوروبي 150 كيلو سنويًا، ولذلك يجب الاهتمام بزراعة البطاطس، حيث تحظى بإقبال كبير بين دول العالم نظرًا لاستخدامها كبديل للخبز.

إنتاج مصر من البطاطس يصل إلي 6 مليون طن سنوياً

وأكد أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، أن حجم إنتاج مصر من البطاطس يصل سنوياً إلى ما بين 5 إلى 6 مليون طن، مقسمة بين مليون طن للمصانع للبطاطس المصنعة، ومليون طن للتصدير، و500 ألف طن تستخدم كتقاوٍ للعروات التي تأتي بعد ذلك الموسم، حيث توجد في مصر عروتان من البطاطس؛ عروة صيفية وعروة شتوية. وأشار إلى أن مصر تستورد 40% من تقاويها من الخارج للاستخدام في العروة الصيفية، بينما تكون 60% من إنتاج محلي للاستخدام في العروة الشتوية.