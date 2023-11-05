قائمة أسعار الخضراوات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة
شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباينا، فقد سجل سعر الطماطم بين 5 و11 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 9.5 و13.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 15 و19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.
أسعار الخضروات اليوم الأحد
- سعر الكوسة من 3- 6 جنيهات للكيلو.
- سعر الجزر من 9- 18 جنيهات للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 5-7 جنيهات للكيلو.
- سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيه للكيلو.
أسعار الباذنجان اليوم
- أسعار الباذنجان البلدي من 1.5- 4 جنيه للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 2.5 جنيها للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من2 - 3.5 جنيه للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 4- 7 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 2.5- 5 جنيهات للكيلو.
- سعر البامية من 28- 30 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 8- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر البسلة من 30 جنيها للكيلو.
أسعار الفلفل اليوم
- سعر فلفل رومي «بلدي» من 5- 10 جنيهات للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 5- 10 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 5- 8 جنيهات للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 16- 40 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 20 - 40 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5جنيهات.
- سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
أسعار الزيتون
- سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 7- 11 جنيهات للكيلو.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4 -6 جنيهات مقطف خوص
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
- تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
- سعر الشبت من7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».
- سعر البقدونس من 7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».
- سعر الجرجير من 7.5 جنيهات لـ«10 ربطة».
- سعر الكسبرة من 7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».
- بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
- بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
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