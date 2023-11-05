قائمة أسعار الخضراوات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباينا، فقد سجل سعر الطماطم بين 5 و11 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 9.5 و13.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 15 و19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأحد

سعر الكوسة من 3- 6 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 9- 18 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 5-7 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

أسعار الباذنجان البلدي من 1.5- 4 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 2.5 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من2 - 3.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 2.5- 5 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 28- 30 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 8- 9 جنيهات للكيلو.

سعر البسلة من 30 جنيها للكيلو.

أسعار الفلفل اليوم

سعر فلفل رومي «بلدي» من 5- 10 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 5- 10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 5- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 16- 40 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 20 - 40 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5جنيهات.

سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 7- 11 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4 -6 جنيهات مقطف خوص

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».

سعر البقدونس من 7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 7.5 جنيهات لـ«10 ربطة».

سعر الكسبرة من 7.5جنيهات لـ«10 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

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