الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إياد حرفوش: الإنتاج المحلي من لقاحات الدواجن لا يلبي سوى 10% من احتياجات السوق

إياد حرفوش
إياد حرفوش

قال إياد حرفوش، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن الإنتاج المحلي من لقاحات الدواجن يمثل نحو 10% فقط من احتياجات السوق، فيما تعتمد السوق على نحو 90% من الاحتياجات من المنتج المستورد.

وأشار حرفوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى توفر إنتاج محلي، فيما تعاني السوق من غياب المستورد وارتفاع أسعارها بمستويات تاريخية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن دورة إنتاج الدواجن خلال فترة الشتاء هي الأعلى تكلفة في إنتاج الدواجن خلال العام، وذلك لتحملها تكلفة طاقة مرتفعة والتي تستخدم في التدفئة، فضلاً عن ارتفاع معدلات النفوق، هذا بالإضافة إلى استخدام الأمصال في التحصين.

وأشار إلى أن السعر الحالي للدواجن في الأسواق، هي أسعار غير عادلة للمربي وستتسبب له في خسائر مع الوقت تنعكس على الدواجن القادمة وقد تتسبب في خروج صغار المربين من المنظومة نتيجة لذلك.

وأوضح أن مصر لديها 3 مصانع فقط منتجة للقاحات الدواجن، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات العالمية لهذا القطاع للتصنيع في مصر، وتقليل فاتورة الاستيراد والضغط على الدولار، وتسعير المنتج بالجنيه المصري.

وجود تكنولوجيا تصنيع عالية الكفاءة

وفيما يخص الأدوية البيطرية، أشار إلى وجود عدد كبير من الشركات المحلية المنتجة لهذه الأدوية، والتي تغطي بين 40 و50% من احتياجات السوق المحلية منها.

وقال إن الفترة الحالية تشهد وجود تكنولوجيا تصنيع عالية الكفاءة، حيث يوجد أجيال جديدة من اللقاحات، أقدمها اللقاحات الميتة، يليها اللقاحات الحية المضاعفة، والتي تسمى بالأجيال القديمة، بينما توجد الأجيال المركبة والتي تعتمد على التكنولوجيا في تصنيعها، وهي مملوكة لشركات عالمية وتعود ملكيتها الفكرية لهذه الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الأعلاف يعتبر العنصر الأكثر تأثيرًا في إنتاج الدواجن، حيث تمثل وحدها أكثر من 75%.

إياد حرفوش عضو أتحاد منتجي الدواجن لقاحات الدواجن السوق لاحتياجات من المنتج المستورد المنتج المستورد

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