الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

العثور على جثة شاب أمام مول بأكتوبر

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب أمام مول تحت الإنشاء في أكتوبر، داخل أحد الكمبوندات بجوار مساكن أبوالوفا.

 

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة عن أن الشاب عُثر عليه وهو يرتدي ملابسه كاملة، وفي العقد الرابع من العمر، ومجهول الهوية.

 

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جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع تصور كامل للجريمة.

 

وكلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وتحديد هوية المجني عليه والوصول إلى المتهمين بقتله.

جثة شاب أكتوبر مساكن أبو الوفا جثة شاب أمام مول مشرحة زينهم

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