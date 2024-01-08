الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لأب تسبب فى عاهة مستديمة لابنه

جريدة الدستور

«بابا ضربني وخلاني مش هعرف ألعب كورة تاني» كلمات قالها طفل أمام محكمة جنايات الجيزة أثناء نظر محاكمة والده المتهم بضربه ضربًا مبرحًا وإحداث عاهة مستديمة به.

واستمعت المحكمة لشهادة الطفل المجني عليه "عبدالرحمن.م.أ" 8 سنوات، الذي أكد ارتكاب والده لواقعة الضرب وإحداث عاهة مستديمة به لتقضي المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعدما حررت طليقته بلاغًا ضده اتهمته فيه بإحداث عاهة مستديمة في ابنهما تمثلت في كسور مضاعفة بالقدم وقطع الأوتار الرئيسية بها أصابته بنسبة عجز 60%، بسبب ضربه ضربًا مبرحًا بعصا خشبية أحدثت إصابته.

 

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المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته بالبساتين

وأرفقت النيابة العامة تقريرًا طبيًا بحالة الطفل، ثم أحالت الأب المتهم محبوسًا لمحكمة الجنايات.

وقالت الأم في التحقيقات، إنها انفصلت عن المتهم قبل الواقعة بحوالي عام ونصف، وتركت ابنهما الوحيد يعيش معه بعدما رفض أن يكون في حضانتها، وأنها منذ طلاقهما وهي في خلافات مستمرة معه بسبب حضانة الطفل المجني عليه.

وأضافت أن المتهم قبل الواقعة بأيام نما إلى علمه اعتزام الأم الزواج من شخص آخر وهو ما أثار غيظه وجعله يعتدي على ابنهما بالضرب بحجة تأديبه، إلا أنه ارتكب جريمته انتقامًا من طليقته.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم أنه كان يؤدب ابنه بسبب شقاوته الزائدة، وأنه لم يقصد إصابته الواردة بالتقرير الطبي، وأمرت النيابة في نهاية تحقيقاتها بإحالته إلى المحاكمة.

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