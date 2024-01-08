الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة اعتداء إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك السابق على زوجته في منطقة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تحرير زوجة اللاعب محضرا اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات في جسدها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده قائلة: "كسر سنتي". 

فيما أنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه، وأضاف أن زوجته تعدت عليه قائلا: "ضربتني الأول فدافعت عن نفسى فقط" وحرر محضرا آخر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة المختصة بلاغا من عمليات النجدة بوجود تعد وخلافات أسرية بين إبراهيم صلاح، لاعب كرة سابق في نادي الزمالك، وزوجته، أصيب كلاهما خلالها.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة عن أن المجني عليه لاعب كرة سابق في نادي الزمالك ومقيم في أحد كمبوندات أكتوبر، وتبين أنه مصاب بكدمات وجروح سطحية بالذراعين، كما أصيبت زوجته بكسر إحدى أسنانها.

وتبين أن الطرفين اعتادا التعدي على بعضهما، وأن مشاجرة نشبت بينهما، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، ما أسفر عن إصابة كليهما، وتحرر محضر بالواقعة.

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