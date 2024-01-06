السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة 3 و4 و5

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

ننشر لعشاق الدراما في الوطن العربي، مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة 3 و4 و5  حيث يستمر مسلسل حالة خاصة في تصدر البحث على موقع جوجل، بعد عرض حلقاته الأولى والثانية على منصة watch it، حيث انطلقت watch it، في عرض أول حلقتين من مسلسل حالة خاصة، يوم الأربعاء، وهو بداية قوية لأعمال المنصة في مطلع سنة 2024.

قصة مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة 3 و4 و5  

 
مسلسل «حالة خاصة» أول بطولة مطلقة لطه دسوقي، في عالم الدراما، والعمل مكون من عشرة حلقات، حيث يلعب طه دسوقي دور محام يدعى نديم، وهو محام مبتدئ ومتدرب في مكتب أماني النجار، وهى الشخصية التي تلعبها غادة عادل، حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته كاملة.

 

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة 3 و4 و5  


وتعرض حلقات مسلسل حالة خاصة، أسبوعيا بواقع حلقتين كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل حالة خاصة

حلقات مسلسل حالة خاصة، من بطولة الفنانة غادة عادل وأحمد طارق، والفنانة هاجر السراج، وحسن أبو الروس، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

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