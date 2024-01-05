الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.. إضراب في مطارات إيطاليا الإثنين

إضراب في مطارات إيطاليا
إضراب في مطارات إيطاليا

دعت نقابات موظفي المطارات الإيطالية، اليوم الجمعة، منتسبيها إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الإثنين المقبل، وسط توقعات بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

ودعت النقابات التي تمثل عمال الأمتعة في المطارات في ميلانو إلى إضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بدءًا من منتصف ليل 8 يناير حتى منتصف ليل 9 يناير. 

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ومن المقرر أن يشمل التوقف عن العمل العاملين في مطاري مالبينسا وليناتي في ميلانو، وفقًا لموقع business travel news europe.

ومن المتوقع حدوث تأخيرات إضافية في مطار روما فيوميتشينو وكذلك المطارات في البندقية وتريفيزو، حيث يخطط موظفو الأمن أيضا للتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الاثنين المقبل. 

وفي الوقت نفسه، سيتوقف الموظفون الأرضيون الذين يعملون في مطار فلورنسا، عن العمل في 8 يناير.

يجدر الإشارة إلي أنه يجب الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، لذلك ستستمر بعض الرحلات الجوية في العمل بين الساعة 7:00 و10:00 ومن الساعة 18:00 إلى 21:00 كما هو مخطط لها، وفقا للقانون الإيطالي.

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إضراب عام في إيطاليا يعطل حركة النقل والطيران

وفي أكتوبر الماضي، تحركت النقابات العمالية الإيطالية ضد الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي تولت منصبها منذ سنة، عن طريق تنظيم إضراب عام.

وتأثرت حركة السكك الحديدية والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمطارات أيضا فعليا جراء الإضراب الذي من المقرر أن يستمر 24 ساعة، وأعلنت شركة الطيران المملوكة للدولة "إيتا" أنها اضطرت لإلغاء 20 رحلة طيران على الأقل انذاك.

وهدف الإضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة تحت إدارة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني القومي.

وطالبت النقابات انذاك بزيادة الرواتب للتعويض عن التضخم ووضع حد أدنى رسمي للأجور.

المطارات الايطالية الاضراب الرحلات الجوية زيادة الاجور مالبينسا ميلانو

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