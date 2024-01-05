رئيس وزراء العراق: تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولى

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، موقفه الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي.

وأعلن السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

السوداني: الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة

وقال السوداني خلال كلمته في المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهادهم إن "الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأ من قواتنا المسلحة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد السوداني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة الخروقات، مشددًا علي أنه ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق.

والخميس، أدانت الرئاسة العراقية، العدوان الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.

وقالت رئاسة العراق في بيان: "ندين بشدة العدوان الذي استهدف أحد المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، مبينًا أن "هذا العدوان يُعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.

وأضافت الرئاسة العراقية، أن العراق إذ يُحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، فإنه يدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبدالله، إن استهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد بطائرة مسيرة اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه.

وأضاف في بيانٍ نشرته رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلًا.