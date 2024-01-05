الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب القمع والإساءة.. بكين تطالب واشنطن بوقف التنمر على الطلاب الصينيين

وانغ ون بين
وانغ ون بين

طالبت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بوقف التنمر على الطلاب الصينيين وتقييدهم باسم الأمن القومي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن واشنطن يجب أن تضمن الأمن والحقوق والمصالح المشروعة للطلاب والباحثين الصينيين.

 

بكين تحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بالترحيب بالطلاب الصينيين للدراسة بها

وأضاف "وانغ بين" أن بكين تحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بالترحيب بالطلاب الصينيين للدراسة في الولايات المتحدة، وسحب الإعلان الجائر رقم 10043، والتوقف عن التنمر ضد الطلاب الصينيين وعن تقييدهم باسم الأمن القومي، وفقًا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

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وأكدت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضمان الأمن والحقوق والمصالح المشروعة للطلاب والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم وتسهيل التبادلات الشعبية والسفر عبر الحدود بين البلدين كما وعدت.

وأشار وانغ إلى أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين بحزم، متابعًا "نذكر أيضًا الطلاب الصينيين المسافرين إلى الولايات المتحدة بأن يضعوا في اعتبارهم مثل هذه المخاطر".

 

بكين: الولايات المتحدة تتعمد قمع وإساءة معاملة الطلاب الصينيين

وشددت الخارجية الصينية على أن الولايات المتحدة تتعمد منذ فترة طويلة قمع وإساءة معاملة الطلاب الصينيين المسافرين إلى الولايات المتحدة بوثائق هوية وتأشيرات قانونية وصالحة".

وأشار "وانغ" إلى أنه تم استجواب بعض الطلاب، واحتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات وتحريضهم وحتى ترحيلهم دون سبب عادل.

يجدر الإشارة إلي أن الولايات المتحدة قامت بترحيل العشرات من الصينيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، من بينهم طلاب، وفقًا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

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وتابع "هذه حالة واضحة من إنفاذ القانون الانتقائي والتمييزي وذي الدوافع السياسية. ونحن نأسف لذلك ونعارضه بشدة".

 

الولايات المتحدة قامت بتسييس البحث الأكاديمي واستخدامه كسلاح

أوضحت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تحب إظهار نفسها على أنها منفتحة وشاملة ومكان للحرية الأكاديمية، إلا أنها أخطأت في تبني الإعلان رقم 10043 وفي وضعه موضع التنفيذ، وأفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي، وقامت بتسييس البحث الأكاديمي واستخدامه كسلاح، واستجوبت وضايقت ورحّلت الطلاب الصينيين بشكل متكرر.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية، "مثل هذا السلوك قوض بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب وسمم أجواء التبادلات الشعبية بين الصين والولايات المتحدة وهو يتعارض مع اتفاق رئيسي البلدين على تعزيز وتسهيل التبادلات الشعبية، ومع الرغبة المشتركة للشعبين في المزيد من التبادلات الودية".

الصين الأمن القومي الولايات المتحدة الطلاب الصينيين التنمر

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