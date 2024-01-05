الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. جوزيب بوريل يصل لبنان لبحث تجنب التصعيد مع إسرائيل

بوريل
بوريل

من المقرر أن يصل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، إلي لبنان لبحث تجنب التصعيد على الحدود مع إسرائيل.

ويستقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، غدًا السبت، مسئول الاتحاد الأوروبي في مكتبه.

وكان بو حبيب عاد من واشنطن، حيث اجتمع في البيت الأبيض مع بريت ماك غورك مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، كما التقى مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين. 

وقال مسئول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن للصحفيين على هامش لقاء هوكشتاين وبو حبيب إن الولايات المتحدة تبذل جهدًا دبلوماسيًا للمساعدة في حل بعض التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

والخميس، قال دبلوماسيّون في واشنطن إن السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية أكدت لإدارة الرئيس جو بايدن أن اغتيال الشيخ صالح العاروري، القيادي في حركة حماس، نائب رئيس المكتب السياسي، لن يؤدّي إلى عمليات انتقامية جماعية لحزب الله، لكنه قد يؤدي لتفاقم الاشتباكات المحتدمة على طول "الخط الأزرق" الحدودي المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين على الحدود الشمالية لم يعودوا مستعدين للتسامح مع وجود العدو على الطرف الآخر من السياج: "لقد تدخلت الولايات المتحدة الآن مرتين في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر مباشرة، ثم تدخلت مرة أخرى في وقت قريب من عيد الميلاد، لمنع هجوم إسرائيلي وقائي على حزب الله وترسانته التي تقدر بأكثر من 120 ألف صاروخ".

وتابعت الصحيفة أنه من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بغزة أو لبنان، فإن المخاوف السياسية الداخلية الإسرائيلية ستتفوق على الضغوط الأمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن التحركات غير المحسوبة من قبل نتنياهو، فيما يتعلق بالصراع مع حزب الله، تهدد بنشوب حرب إقليمية واسعة تسعى الولايات المتحدة لتجنبها قدر المستطاع وإيقاف الحرب في غزة، لكن إسرائيل نسفت الجهود الإقليمية الرامية لوقف الحرب بعد اغتيال العاروري، حيث كشف دبلوماسيون من مصر والولايات المتحدة عن أن حركة حماس ألغت جميع المفاوضات التي كانت تجري لإنهاء الحرب.

لبنان إسرائيل البيت الأبيض الرئيس الامريكي الاتحاد الأوروبي حركة حماس

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