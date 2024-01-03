الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العليا الإسرائيلية" تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارًا يقضي بتأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف لمنع عزل رئيس الحكومة بنيامين  نتنياهو، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره تشريعًا شخصيًا يشكل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست.

جاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علمًا بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسعة مؤلفة من 11 قاضيًا، في جلسة عقدت يوم الخميس الماضي.

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كان التشريع الذي سنّه الائتلاف الحكومي وصادق عليه الكنيست في مارس الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وينص التعديل على أنه بالإمكان عزل رئيس الحكومة من خلال إعلانه شخصيًا عن عدم قدرته، جسديًا أو نفسيًا، على ممارسة مهامه، أو إعلان الحكومة عن تعذره القيام بمهامه لأسباب صحية وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة، علمًا بأن هذه المهمة كانت منوطة بالمستشارة القضائية للحكومة.

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العليا الإسرائيلية نتنياهو الكنيسة عزل نتنياهو الائتلاف الحكومي

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