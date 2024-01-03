الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

درس الهندسة بحلوان.. مَن هو موسى أبومرزوق بعد وضعه على قوائم اغتيالات الاحتلال؟

موسي أبو مرزوق
موسي أبو مرزوق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أبرز أسماء قادة حماس على قائمة الاغتيالات بعد تصفية صالح العاروري وكان من بينهم موسي أبو مرزوق.

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كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

مَن هو موسي أبو مرزوق:

  • ولد أبو مرزوق في مخيم رفح جنوب قطاع غزة 1951.
  • هجرت عائلته قسرًا من قرية يبنا قضاء الرملة بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى مدينة رفح بقطاع غزة.
  • درس المرحلة الأساسية في قطاع غزة، ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة حلوان بمصر عام 1975.
  • عمل أبو مرزوق كمدير لمصنع ألومنيوم عام 1976-1981 في الإمارات.
  • حصل على درجة الماجستير في إدارة الإنشاءات عام 1984 من جامعة في الولايات المتحدة.
  • يعتبر أبو مرزوق أحد مؤسسي الجامعة الإسلامية بغزة، وهو عضو هيئة الإشراف فيها.
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رسائل عملية في اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري

  • انتخب عام 1992 كأول رئيس للمكتب السياسي لحركة حماس.
  • وشغل منصب نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد الإفراج عنه عام 1997.
  • وفي 2017 عين رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية لحركة حماس.
  • وعمل كمهندس في شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
  • كما ساهم في إنشاء مؤسسة القدس وكان رئيسا للهيئة التحضيرية فيها.
  • وعمل رئيسا لمجلس الإدارة لمؤسسة القدس في دورتها الأولى وهو عضو في مجلس الادارة حاليا.
  • وهو عضو في الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الإسلامي لدورتيه وحتى الآن.

تفاصيل اعتقاله في نيويورك

اعتقل من قبل السلطات الأمريكية في مطار نيويورك وظل محتجزا حتى تقدمت السلطات الإسرائيلية بطلب لتسلمه من الولايات المتحدة لاتهامه بإصدار أوامر وتحويل أموال لمقاتلي حماس. 

وأصدرت محكمة فدرالية أمريكية حكمًا بتسليمه للسلطات الإسرائيلية وقرر 1997 عدم استئناف الحكم ضد تسليمه للسلطات الإسرائيلية بعد أن أمضى 22 شهرا في زنزانة انفرادية في سجن نيويورك الفيدرالي.

من جانبها، قررت سلطات الاحتلال عدم تسلم أبو مرزوق خشية قيام حركة حماس بشن سلسلة من الهجمات الانتقامية وعمليات الاختطاف جنود لتحريره، مما أرغم السلطات الأمريكية على نقله إلى الأردن في مايو 1997 بعد أن قررت السلطات الأردنية استقباله. 

قائمة الاغتيال موسى أبو مرزوق حماس قادة حماس نيويورك

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