جوزيب بوريل: الشرق الأوسط "قد ينتهي" به الأمر إلى الدمار

حذّر منسّق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، من أن الشرق الأوسط قد ينتهي به الأمر إلى الدمار إذا تصاعد الصراع في غزة.

وقال "بوريل" إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض حلاًّ للصراع بين إسرائيل وغزة، حيث إن الأطراف المتحاربة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق.

أضاف في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا تعلمنا خلال هذه السنوات الثلاثين أن الحل يجب أن يُفرض من الخارج لأن الطرفين لن يتمكنا أبدا من التوصل إلى اتفاق"، لافتًا إلى أنه إذا لم تنتهِ هذه المأساة قريبًا، فقد ينتهي الأمر بالشرق الأوسط بأكمله إلى النيران.

وتابع "ما حدث بالأمس بوفاة أحد قادة حماس يشكل عاملًا آخر قد يدفع الصراع إلى التصعيد".

وأشار بوريل إلى أنه يعتزم زيارة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، “لاستكشاف سبل الخروج” من الصراع.

وأضاف أنه سيقدم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقتراحا لإنشاء مهمة للمساهمة في الأمن في البحر الأحمر، الذي شهد استهداف المتمردين الحوثيين في اليمن للسفن التي يعتبرونها ذات روابط إسرائيلية.

وأوضح أنه من المقرر تقديم الاقتراح يوم الخميس وسيتطلب إجماع الدول الأعضاء للمضي قدما فيه.