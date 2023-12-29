السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريل: الغارات الجوية الروسية ضد أوكرانيا "بربرية"

بوريل
بوريل

أدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الغارات الجوية الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية، واصفًا إياها بأنها "بربرية" وأنها هجوم آخر يستهدف المدنيين الأبرياء.

وكتب بوريل في تغريدة له على منصة إكس، "لقد كان استهدافًا جبانًا وعشوائيًا آخر للمدارس ومحطة مترو ومستشفى".

وقال بوريل إنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وأضاف بوريل: "إن كفاح أوكرانيا من أجل الحرية ضد الطغيان هو معركة مشتركة".

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بتوفير معدات عسكرية إضافية في عام 2024 لمساعدة أوكرانيا على مقاومة الغزو الروسي.

وكتب: "الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا، مهما طال الأمر".

وقالت السلطات الأوكرانية المحلية اليوم الجمعة، إن القصف الروسي الأخير لأوكرانيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا وإصابة نحو 140 آخرين في غارات جوية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد قبل وقت قصير من بدء العام الجديد.

جوزيب بوريل بوريل الغارات الجوية المدن الأوكرانية بربرية

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