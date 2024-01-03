جون كيربى: سنحافظ على الوجود العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، مساء الأربعاء، إن بلاده ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

أضاف كيربي في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

كيربي: العاروري كان مصنفا إرهابيا ولا ينبغي لأحد أن يبكي على رحيله

وتابع كيربي: لا نريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة، لافتا إلي أن صالح العاروري كان مصنفا إرهابيا ولا ينبغي لأحد أن يبكي على رحيله.

وواصل "سنعمل على حماية الملاحة في البحر الأحمر، ولا تفاصيل لدينا بشأن من يقف وراء التفجيرات في إيران، وليست لدينا أي مؤشرات على تورط إسرائيل في الانفجار الأخير في إيران بأي شكل من الأشكال".

سيناتور أمريكى يطالب الكونجرس برفض تمويل عسكرى لإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، حث السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، زملاءه في الكونجرس على رفض التمويل العسكري لإسرائيل، معتبرًا أن رد تل أبيب على هجمات حماس "غير متناسب" و"غير أخلاقي".

ودعا ساندرز الكونجرس إلى رفض "المساعدة العسكرية غير المشروطة" البالغة 10.1 مليار دولار، التي يجري النظر فيها لصالح حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية لـ"مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.

أضاف أنه "بينما ندرك أن حماس هي التي بدأت الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ، وغير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي".

واعتبر ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت أن "الأهم من ذلك بالنسبة للأمريكيين هو إدراك أنه خلال الحرب تعرّض الشعب الفلسطيني إلى حد كبير، للقنابل الأمريكية وقذائف المدفعية وأشكال أخرى من الأسلحة، ما أدى إلى نتائج كارثية".