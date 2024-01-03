الخميس.. إيران تُعلن الحداد على ضحايا تفجيرى كرمان

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، عن أن إيران تعلن حدادًا وطنيًا غدًا الخميس بعد مقتل أكثر من 100 شخص في تفجيري كرمان.

وصرح مدير الطوارئ الإيراني، قبل قليل، بارتفاع حصيلة قتلى انفجاري كرمان إلى 188 شخصًا حتى الآن بجانب عشرات المصابين والجرحي.

الداخلية الإيرانية: لدينا معلومات بشأن منفذي انفجاري كرمان لكن التحقيق مستمر

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إنه لدى السلطات معلومات بشأن منفذي انفجاري كرمان لكن التحقيق مستمر، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.

وقال وحيدي، مساء الأربعاء، إن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

وأكد وحيدي في تصريحات صحفية، أن هذه المؤامرة الجديدة هي استمرار للمؤامرات السابقة ضد إيران.

وتابع وحيدي "انفجارا كرمان مؤامرة جديدة سترد قواتنا عليها بشكل ساحق وعاجل"، مشددًا على أن الرد على هذا العمل الجبان سيكون حاسمًا.

ووقع الانفجاران في مقبرة شهداء كرمان، حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

بينما تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نتج عن انفجار كبسولات غاز، إلا أنه بعد وقت قصير من الحادث وصف بعض المسئولين الإقليميين طبيعة الحادث بأنه عمل إرهابي.

بحسب آخر التقارير، انفجرت حقيبتان تحتويان على قنابل بين الحشد ويعمل رجال الأمن وإنفاذ القانون على تحديد جوانب هذا الحادث.

وتحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، أمس، أن جبهة المقاومة وسّعت سلطتها وقوتها وجغرافيتها بفضل التضحيات التي قدمها سليماني.