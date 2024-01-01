الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن القومى الأمريكى: واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن لا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية إغراق 3 زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأوضح كيربي، في مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية:  "نحن لا نسعى إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وبالطبع لا نسعى للصراع مع الحوثيين، وإن أفضل نتيجة هنا هي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات".

وأشار كيربي إلى أنه تم تشكيل تحالف دولي يضم أكثر من 20 دولة فيما يعرف باسم "حارس الازدهار" والذي يضم سفنا وطائرات من دول من حول العالم ستفعل كل ما يتعين القيام به لحماية النقل البحري التجاري في هذه المنطقة، منوهًا بأنه واحدا من أهم وأكثر الممرات المائية التجارية حيوية في العالم.

وأضاف: "لدينا التزام بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا بالحفاظ على تدفق حركة التجارة هناك، ينبغي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات".

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد كيربي مجددا أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن إعادة احتلال غزة هو الأمر الصحيح بالنسبة لإسرائيل أو لسكان غزة، أو للمنطقة.

وتابع كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يدعم إعادة احتلال غزة، لافتًا إلى أن ما تدعمه الإدارة الأمريكية هو نوع من الحكم فيما بعد الحرب في غزة يفي بطموحات الشعب الفلسطيني، وأعرب عن اعتقاده أن "سلطة فلسطينية بعد إعادة إصلاحها وتنشيطها" هي أفضل طريقة لفعل ذلك، مبينًا أنه سيواصل الحديث مع إسرائيل والشركاء حول هذا الأمر.

جدير بالذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق الأحد، أن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» للشحن في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أن الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار على السفينة التابعة لـ"ميرسك" واقتربت حتى 20 مترا وحاول أفراد الصعود على متنها، مؤكدة أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة، فيما أطلقت الزوارق النار تجاهها.

وأشارت إلى أن المروحيات الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها، فيما فر الزورق الرابع من المنطقة.

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