الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات اغتيال العارورى على الحرب فى غزة.. سياسى فلسطينى يوضح

صالح العاروري
صالح العاروري

قال عزيز العصا، الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني، إن اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري هو الحدث الأول والوحيد، حتى اللحظة منذ 7 أكتوبر، الذي يجعل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتنفس الصعداء أمام الكاميرات في المؤتمر الصحفي القادم، بعد أن كان في المؤتمر الأخير متلعثما ومرتبكا وهو يبحث عن إنجاز يقدمه لجمهوره، الذي لم يعد يثق في هذه الحكومة المجنونة، علي حد تعبيره.

أضاف العصا، لـ"الدستور"، أن العاروري كان تحت أضواء شبكات التجسس الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، التي تمكنت أجهزة إسرائيل الأمنية من زرعها على مسافة صفر منه. 

txt

حسن نصرالله: جريمة اغتيال "العارورى" لن تبقى دون عقاب

وتابع العصا: لا شك أن شبكات التجسس التي قبضت عليها تركيا تمتلك زخما معلوماتيا مهما، نأمل أن يمكن قيادات المقاومة الاستفادة منه، وتجنب المزيد من الشهداء مستقبلا، هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الساحة اللبنانية، بخاصة منطقة بيروت، هي ساحة هشّة أمنيا، وهي منذ سبعينيات القرن الماضي، تعد بمثابة مقبرة لقادة العمل الفدائي الفلسطيني، وهذا هو الواقع الذي يبدو أن المرحوم العاروري، والجهاز الأمني المحيط به، لم يوله القدر الكافي من التركيز والحذر.

txt

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

تأثير اغتيال العاروري علي أرض غزة

وحول تأثير هذا الحدث المؤلم على ما يجري على أرض غزة، قال العصا لا أعتقد بأي انعكاس سلبي كبير يؤدي إلى تراجع فعل المقاومة، بل سيكون هناك تصعيدا انتقاميا ستقوم به المقاومة على استشهاد قائدهم العاروري.

واختتم العصا تصريحاته: بقي القول بأن تعقيدات الوضع في الساحة اللبنانية، والممنوعات السياسية والمحذورات غير المعلنة، لا تسمح برد فعل موجع لإسرائيل على هذه العملية، بما يجعل الصراع صراعا إقليميا ترفضه أمريكا التي أعلنت عدم علمها بالعملية وإيران التي ترفض اي صراع إقليمي تكون هي طرف فيه.

العارورى نتنياهو شبكات التجسس الإسرائيلية إسرائيل تركيا

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قتيلان ومصابان.. اطلاق نار داخل محل كبابجي شهير بسبب الميراث

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة