الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حسن نصرالله: جريمة اغتيال "العارورى" لن تبقى دون عقاب

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، أن جريمة اغتيال القائد صالح العاروري لن تبقى دون رد وعقاب.

قال نصرالله في كلمة قبل قليل: "جريمة اغتيال الشيخ المجاهد صالح العاروري لن تبقى بدون رد وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

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القاهرة الإخبارية: "حزب الله" يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال فى موقع المالكية جنوب لبنان

وتابع نصرالله "الإسرائيلي أصبح لديه وضوح شديد أنه أمام شعب لا يمكن أن ينسى أرضه ولا تاريخه ولا حاضره ولا مقدساته".

وأوضح نصرالله أن ما جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجه ضربة قاصمة لمسار التطبيع.

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حزب الله والحوثيون.. معارك ضد إسرائيل على هامش طوفان الأقصى

طوفان الأقصي أحيا القضية الفلسطينية

أضاف نصرالله أن ما جرى منذ طوفان الأقصى أحيا القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أصبح يرى أنه أمام شعب لا يمكن أن ينسى أرضه.

وتابع نصرالله "طوفان الأقصى وما تلاها أسقط صورة إسرائيل في العالم وحولها إلى صاحبة أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث".

حسن نصر الله العارورى الإسرائيلي التطبيع القضية الفلسطينية

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