الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إضراب عام في إيطاليا يعطل حركة النقل والطيران

إيطاليا
إيطاليا

تحركت النقابات العمالية الإيطالية ضد الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي تولت منصبها منذ سنة، عن طريق تنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.

وتأثرت حركة السكك الحديدية والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمطارات أيضا فعليا جراء الإضراب الذي من المقرر أن يستمر 24 ساعة، وأعلنت شركة الطيران المملوكة للدولة "إيتا" أنها اضطرت لإلغاء 20 رحلة طيران على الأقل.

إخوة إيطاليا

ويستهدف الإضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة تحت إدارة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني القومي.

وتطالب النقابات بزيادة الرواتب للتعويض عن التضخم ووضع حد أدنى رسمي للأجور.

وانخفضت خدمات القطارات والحافلات وخدمات المترو في روما ومدن أخرى. ولم يتضح في البداية مدى استجابة القطاعات الأخرى لدعوة الإضراب.

النقابات العمالية الحكومة اليمينية جورجا ميلوني ميلوني السكك الحديدية شركة الطيران

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