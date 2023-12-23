السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا: بروتوكول الهجرة مع ألبانيا سيحترم حقوق الإنسان

أنطونيو تايانى
أنطونيو تايانى

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، أنطونيو تايانى، أن بروتوكول التعاون في شؤون الهجرة الموقع بين إيطاليا وألبانيا سوف يحترم حقوق الأفراد، ويساعد في الحرب ضد الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، خلال تفقده ميناء شينججين الألباني (شمال غرب)، الذي سيتم بناء مركز تحديد الهوية للمهاجرين بالقرب منه، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أمس الجمعة.

وقال تاياني: "سيكون هناك أيضًا مركز صحي للتحقق من الحالة الصحية للمهاجرين الذين سيتم نقلهم بعد ذلك إلى المركز القريب من المستشفى أيضًا. لذلك سيتم ضمان كل ما يتعلق باحترام حقوق الناس".

وأضاف: "بفضل هذا التعاون مع ألبانيا، إذا حصلنا على الضوء الأخضر من المحكمة الدستورية الألبانية، فسنكون قادرين على تعزيز الحرب ضد المتاجرين بالبشر والهجرة غير الشرعية".

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